

تعرف على سعر ومواصفات هاتف POCO X3 GT تعرف على سعر ومواصفات هاتف POCO X3 GT

أطلقت POCO هاتفها الذكي الجديد POCO X3 GT والذي يأتي ضمن سلسلة (x)وهو من فئه الاجهزه المخصصه للألعاب وخلال السطور التاليه نستعرض مواصفات هاتف POCO X3 GT



خاصيه التبريد السريع

وتأتي الشاشه 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD +بتردد يصل إلى ١٢٠ هرتز ومن حيث سرعة الاستجابة تصل الي ٢٤٠ هرتز بالإضافة مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus مع قدرة علي الحفاظ علي درجة الحرارة عبر خاصية التبريد السائل

وخاصية الشحن السريع ٦٧ واط وبطارية قوية ٥٠٠٠ مللي أمبير حيث يتم الشحن من صفر إلي ٢٠ ٪ في ٣ دقائق ومن صفر إلي ٥٠ ٪ في ١٤ دقائق ومن صفر إلي ١٠٠ ٪ في ٤٢ دقائق وبالنسبه للمعالج فيأتي من MediaTek Dimensity1100وبدقه تصنيع 6 نانو متر وبالنسبه للذاكرة فهي نوعين اما 8/ 128 جيجابايت، 8/ 256 جيجابايت.

وبالنسبه للكاميرا الخلفية فهي ثلاثية بدقة 64+8+2 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية تبلغ 16 ميجا بكسل والبطارية 5000 ملي أمبير وتدعم خاصيه الشحن السريع67 واط مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G للشريحتين كما يدعم الهاتف خاصية NFC وخاصية IR blaster وسماعات مزدوجة Dual Speakers من Dolby Atmos ويأتي بنظام التشغيل اندرويد ١١ مع واجهه المستخدم MIUI 12.5 مع الحماية بجانب بصمة أصبع وخاصية التعرف علي الوجه مع الالوان الأزرق، والابيض والاسود كما يبلغ وزن الجهاز 193 جرام وتبلغ أبعاد الهاتف 163.3×75.9×8.9 مم كما أن الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53

مع خامات تصنيع الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك بالكامل ويدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري ويبلغ سعر الهاتف 5999 جنيها مصريا لنسخة 8 جيجا بايت+ 128 جيجابايت، بينما يصل سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 6599 جنيها مصريا وكانت الشركه قد أقامت الدورة الثانية لبطولة الألعاب الالكترونية للاعبين المحترفين لألعاب الاستراتيجيات Mobile PUBG وذلك بمشاركة 16 فريق وكانت فاعليات البطولة تبث على موقع الشركة بتقنية ال live stream على مواقع التواصل الاجتماعى، وتابعها أكثر من 200 ألف حيث قال صافى وهبة رئيس مجلس ادارة المجموعة إن هذه البطولة بالتزامن مع الكشف عن الهاتف الجديد POCO X3 GT.