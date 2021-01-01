"نيتفلكس" يضيف خاصية جديدة لأصحاب هواتف "آيفون"

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"نيتفلكس" يضيف خاصية جديدة لأصحاب هواتف "آيفون"

أعلن تطبيق "نيتفلكس" عن إضافته خاصية جديدة، ستكون حصرية لأصحاب هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "نيتفلكس" قررت أن تدعم تقنية "الصوت المكاني" على الأجهزة العاملة بنظام تشعيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس".

وتعمل تلك الصوت المكاني بنظام الصوت المحيطي ثلاثية البعاد الغامر، والتي تعمل عن طريق سماعات "آبل" الشهيرة، بحيث تعيد معايرة الأصوات بناء على موضع رأسك بالنسبة للجهاز.

ويمكن من خلال تطبيق "نيتفلكس" أن يبدل المستخدم الصوت المكاني عبر مركز التحكم.

ولكن على المستخدم أن يحمّل آخر نسخ محدثة من تطبيق "نيتفلكس" على جهازه حتى يتمكن من الاستفادة من تلك الخاصية الجديدة.

المصدر: سبوتنيك

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