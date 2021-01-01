مواصفات وأسعار الهاتف Samsung Galaxy A03s

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت شركة سامسونج للتو عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية تحت مسمى Samsung Galaxy A03s، ويأتي هذا الهاتف الجديد بسعر منخفض التكلفة مقارنة بالمواصفات الرائعة التي تتمثل في 3 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع ومعالج متوسط من ميديا تيك ومواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم الآن.
المواصفات الرئيسية للهاتف
الهاتف Samsung Galaxy A03s يصل مع شاشة PLS LCD حجمها 6.5 بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio P35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.0 بالإضافة إلى أنه يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
يحتوي هاتف سامسونج الجديد على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية)، كما أن الهاتف Samsung Galaxy A03s يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل.
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