

22 سبتمبر.. لعبة بوكيمون Pokemon Unite على هواتف أندرويد وآيفون 22 سبتمبر.. لعبة بوكيمون Pokemon Unite على هواتف أندرويد وآيفون

حددت شركة Pokemon، أخيرا تاريخ إطلاق إصدار لعبتها الجديد بوكيمون يونت Pokemon Unit، الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، والتي سوف يتم إطلاقها رسميا في يوم 22 سبتمبر المقبل.



ووفقاً لموقع "Phonearena"، فقد تم إطلاق عمليات التسجيل المسبقة من قبل شركة Pokemon، بحيث ستسمح للاعبين بتسجيل الدخول إلى اللعبة بحلول 31 أكتوبر، حيث سيتلقى اللاعبون عناصر مميزة داخل اللعبة احتفالا بإطلاق إصدار الهاتف المحمول لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.



ومن المقرر أن يتم إرسال عناصر اللعبة المخصصة للاحتفال بإصدار الهاتف المحمول من Pokemon Unit، إلى العدد الإجمالي للاعبين الذين قاموا بالتسجيل المسبق للحصول على النسخة المخصصة للهواتف الذكية.

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مكافأت مجانية للاعبي إصدار الهاتف المحمول من لعبة Pokemon Unitووفقا لمطوري اللعبة، إذا قام مليون لاعب بالتسجيل المسبق في لعبة Pokemon Unit، يمكنهم الحصول على تذكرة طاقة Aeos، عند موعد إطلاق اللعبة فى 22 سبتمبر، بينما لو قام 2 مليون لاعب بالتسجيل المسبق فى اللعبة، سوف يحصلون على ترخيص Pikachu Unite، فيما لو سجل 5 مليون لاعب فسيحصل الجميع على مظهر رائع للاعبين عند الإطلاق.تعتبر لعبة Pokemon Unit، هي لعبة معارك، بحيث يخوض فريق مكون من خمس لاعبين معركة ضد فرق أخرى، فى محاولة لتسجيل أكبر عدد من النقاط فى وقت محدد داخل اللعبة، ويكون الهدف هو هزيمة البوكيمون البري، بالإضافة إلى تطوير البوكيمون الخاص بك، ومنع الفريق المنافس من تسجيل النقاط.وستتميز اللعبة بميزة اللعب المتقاطع، بحيث يستطيع اللاعبين على نظام تشغيل أندرويد و iOS، من تحدى لاعبين آخرين يستخدمون أجهزة Nintendo Switch، حيث يمكن مزامنة التقدم بين النسختين عبر الموقع الرسمي لأجهزة Nintendo أو موقع اللعبة Pokemon Trainer Club.