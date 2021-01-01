

تحذير صارخ من واتساب.. إذا قررت استخدام هذا التطبيق سيتم حظرك نهائيا تحذير صارخ من واتساب.. إذا قررت استخدام هذا التطبيق سيتم حظرك نهائيا

قد يواجه بعض مستخدمي واتساب WhatsApp، حظرا نهائيا من استخدام خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك، عند التبديل إلى إصدار جديد من تطبيق الدردشة الشهير.



وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، أصدرت شركة واتساب تحذيرا صارخا للملايين من مستخدميها الذين يفكرون في التبديل إلى إصدار غير رسمي من تطبيق الدردشة، من أجل الحصول على ميزات جديدة، فسوف تؤدي هذه الخطوة إلى حظر أرقام هواتفهم نهائيا من استخدام خدمة WhatsApp.



وعن خطورة التبديل إلى إصدار معدل من تطبيق واتساب، أوضحت منصة المراسلة التابعة لشركة فيسبوك، أن WhatsApp آمن يستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف لحماية الرسائل النصية الخاصة بالمستخدمين بعيدا عن أعين المتطفلين بشكل افتراضي، ونادرا ما يتم تشغيله في وضع عدم الاتصال.

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وكما يتضمن واتساب العديد من الميزات المفيدة مثل الرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو، ولكنه لا يزال يفتقد إلى حد كبير القليل من الميزات الجذابة التي توفرها بعض الخدمات المنافسة أو الإصدارات المعدلة من الخدمة.وتؤدي الإصدارات غير الرسمية من واتساب التي أنشأها عددا من المطورين من خارج شركة فيسبوك، إلى استيراد جهات الاتصال والمحادثات الحالية إلى تطبيقات الدردشة هذه إلى فتح وظائف إضافية مميزة، مع الحفاظ على سجل الدردشة الخاص بالمستخدم كما هو على التطبيق الأصلي.وتعد الإصدارات المقلدة بهذه الوظائف وأكثر، لإغراء المستخدمين باستخدامها كبديل أكثر تميزا عن تطبيق واتساب الأصلي، وذلك بدلا من التبديل إلى خدمة مراسلة منافسة مثل تيليجرام Telegram، والتي قد لا يستخدمها جميع جهات الاتصال التي يمكن أن يعثر عليها المستخدم على WhatsApp.ميزات إضافية لا تستحق المخاطرةومن بين هذه الإصدارات المعدلة، تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، وهو أحد تطبيقات المراسلة غير الرسمية التي توفر ميزات إضافية لخدمة الدردشة المملوكة لشركة فيسبوك Facebook.ووفقا للصحيفة البريطانية، يتيح التبديل إلى هذا التطبيق لمستخدمي واتساب مزايا إضافية تفتقر إليها الخدمة الرسمية،من بينها جدولة الرسائل النصية وإنشاء ردود تلقائية، مثل "خارج المكتب" في صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، وإرسال العديد من الصور دفعة واحدة، وإيقاف تشغيل علامات القراءة الزرقاء لجميع الرسائل الواردة، مع الاستمرار في معرفة ما إذا كان المستلم قد قرأ رسائلك النصية أم لا.وعلى الرغم من أن جميع المزايا التي يقدمها الإصدار المعدل من واتساب، إلا أنها تعد مخاطرة كبيرة وذلك لأن أي شخص سيظهر رقمه حسابه للنظام الأساسي من خدمة المراسلة، يستخدم واتساب بلس WhatsApp Plus، أو أي إصدار آخر معدل، سيتم حظره نهائيا من قبل فريق شركة واتساب.وتقول شركة واتساب : "إن التطبيقات غير المدعومة، مثل WhatsApp Plus أو GB WhatsApp، أو التطبيقات التي تدعي نقل محادثات واتساب الخاصة بك بين الهواتف، هي إصدارات معدلة من الخدمة، تم تطويرها بشكل غير رسمي بواسطة جهات خارجية، وتنتهك تلك التطبيقات المقلدة شروط الخدمة الخاصة بنا".وتدعى شركة واتساب، إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها حيال أرقام الحسابات التي تستخدم تطبيقات مزيفة، بأن السبب وراء القيام بذلك هو "عدم تمكن تلك التطبيقات من التحقق من صحة ممارساتهم الأمنية مما يعرض بيانات مستخدميها للخطر".ومن الممكن أن تقوم هذه التطبيقات بقراءة رسائل المستخدم في الخلفية أو تقدم إعلانات لتوليد المزيد من الإيرادات لمطوريها، وقد يكون أيضا مطوري الذين يقفون وراء هذه الإصدارات جهات خارجية سيئة النية، مما يسمح للممثلين السيئين بإضافة المزيد من البرامج الضارة إلى التطبيق في المستقبل.وأشارت صحيفة "أكسبريس"، إلى أن تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، غير متاح للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي Google Play، ولكن بدلا من ذلك يتعين على مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، تثبيت التطبيق من خلال مستودعات التطبيقات غير الرسمية عبر على متصفحات الويب.