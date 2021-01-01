اشترت الشرطة الألمانية في ولاية ساكسونيا 215 سيارة فولكس فاجن ID.3 هاتشباك كهربائية، ليستخدمها رجال المخابرات وموظفي الشرطة غير النظاميين، في مراقبة الشوارع وتعقب المجرمين و ستحتوي على راديو وسارينة إنذار ومنارات LED المغناطيسية .
وفقًا لموقع "أوتو ويك" حتى الآن تم تسليم 10 سيارات للشرطة في هانوفر، وأشارت شركة فولكس فاجن إلى أن شراء السلطات الألمانية 215 سيارة من طراز ID.3 هاتشباك هي الطلبية الأكبر حتى الآن في ألمانيا، لكنها أشارت إلى أن مدينة فيينا فى النمسا، تختبر حاليًا طرازات ID.3 و ID.4 لاستخدامها من قبل الشرطة أيضًا.
وقال "هولجر بي سانتل"، رئيس شركة فولكس فاجن ألمانيا: "هذا القرار لصالح فولكس فاجن ومهم ويمكن أن يشجع السلطات في بلاد أخرى على اعتماد فولكس فاجن كسيارة بوليسية، تلقينا عدد كبير من العروض ونأمل أن تعتمد السلطات الأخرى في ألمانيا وأوروبا قريبًا على السيارات الإلكترونية بشكل أكبر"
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التعليقات على إمكانيات مذهلة... "فولكس فاجن" النجمة الأولى للشرطة الأوروبية
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