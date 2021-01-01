

إمكانيات مذهلة... "فولكس فاجن" النجمة الأولى للشرطة الأوروبية إمكانيات مذهلة... "فولكس فاجن" النجمة الأولى للشرطة الأوروبية

اشترت الشرطة الألمانية في ولاية ساكسونيا 215 سيارة فولكس فاجن ID.3 هاتشباك كهربائية، ليستخدمها رجال المخابرات وموظفي الشرطة غير النظاميين، في مراقبة الشوارع وتعقب المجرمين و ستحتوي على راديو وسارينة إنذار ومنارات LED المغناطيسية .



وفقًا لموقع "أوتو ويك" حتى الآن تم تسليم 10 سيارات للشرطة في هانوفر، وأشارت شركة فولكس فاجن إلى أن شراء السلطات الألمانية 215 سيارة من طراز ID.3 هاتشباك هي الطلبية الأكبر حتى الآن في ألمانيا، لكنها أشارت إلى أن مدينة فيينا فى النمسا، تختبر حاليًا طرازات ID.3 و ID.4 لاستخدامها من قبل الشرطة أيضًا.



وقال "هولجر بي سانتل"، رئيس شركة فولكس فاجن ألمانيا: "هذا القرار لصالح فولكس فاجن ومهم ويمكن أن يشجع السلطات في بلاد أخرى على اعتماد فولكس فاجن كسيارة بوليسية، تلقينا عدد كبير من العروض ونأمل أن تعتمد السلطات الأخرى في ألمانيا وأوروبا قريبًا على السيارات الإلكترونية بشكل أكبر"

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وبالفعل أخذت اليونان خطوات جدية لتحويل جزيرة أستيباليا بالكامل إلى استخدام النقل الكهربائي بنسبة 100% وتعاونت مع فولكس فاجن لإمدادها بسيارات من طراز ID.4 لاستخدامها من قبل القوات الشرطية.قالت السلطات اليونانية في بيان رسمي "ستستخدم الشرطة وسلطة المطار وبلدية الجزيرة السيارات الكهربائي، وسيبدأ بيع السيارات الكهربائية للعملاء من القطاع الخاص بحلول نهاية يونيو، ويمكن للعملاء الاختيار من بين طرازات فولكس فاجن ID.3 و ID .4، كما تدعم الحكومة اليونانية التحول إلى التنقل الإلكتروني بمنظومة دعم جذابة".كما دخلت فولكس فاجن طراز ID.3 في اختبارات الخدمة الشرطية بالنمسا، لتصبح بذلك السيارة المفضلة والنجمة الأكثر شهرة وطلبًا في الشرطة الأوروبية والسر في ذلك يرجع لإمكانياتها، إذ تقطع مسافة تصل إلى 55 كيلومتر بشحنة كهربائية واحدة وتنطلق بقدرة تعادل 200 حصان من محركها الكهربائي، وهذه البطارية العفَّية قادرة على تحريك سيارات الشرطة اليوم كله مع تشغيل الإضاءة وصافرات الإنذار.