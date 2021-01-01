

قادمة من أفلام الخيال العلمي.. سيارات التيتانيوم تغزو الأسواق قريبا قادمة من أفلام الخيال العلمي.. سيارات التيتانيوم تغزو الأسواق قريبا

ارتبطت مادة التيتانيوم بأفلام الخيال العلمي والروبوتات وسفن الفضاء وكل الأبطال الخارقين وغواصات الحرب الباردة، ولكن التيتانيوم ليست مادة خارقة أو نادرة بل مادة موجودة في حياتنا بشكل يومي، بدءًا من الكمبيوتر المحمول ونوادي الجولف حتى صناعة الصواريخ والطائرات ويبدو أنها ستغزو أيضًا عالم السيارات في المستقبل القريب.



كانت شركة "ICONIA" قد أخذت خطوة غير مسبوقة بتصنيع الـ"فولكانو" Vulcano كأول سيارة مصنعة بالكامل من مادة التيتانيوم، ويقدر ثمنها بـ2.1 مليون دولار.



ولكن هل يمكن أن تُعمم تجربة السيارة التيتانيوم وتكون أكثر شيوعًا وليس فقط مقتصرة على سيارات السباقات وحفنة قليلة من الطرازات الموجهة لطبقة الأثرياء فقط؟

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وفقًا لموقع "explosion" معظم السيارات مصنوعة من الفولاذ على الرغم من أن التيتانيوم قوي مثل الفولاذ ويمتاز عليه بخفة الوزن ومقاوم للتآكل والصدأ، ولكن السبب الرئيسي في عدم شيوع سيارات التيتانيوم هو سعر التكلفة وهو عامل أساسي يمنع مصنعي السيارات من استخدامه على نطاق أوسع فبالرغم من أن التيتانيوم هو أحد أكثر المعادن وفرة في تربة الأرض، إلا أن عمليات تعدينه وتصنيعه معقدة للغاية.مما يجعل إنتاج التيتانيوم أكثر تكلفة مقارنةً بالمعادن الأخرى، ولكن مع ظهور طرق جديدة لتصنيعه وتعدينه بتكلفة أقل سيزيد الطلب على التيتانيوم في تصميم السيارت، خاصة وأن التيتانيوم يجعل السيارة أخف وزنًا وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.ويتميز التيتانيوم بنسبة عالية من الصلابة والقوة بالمقارنة مع وزنه الخفيف ومع مقاومته لعوامل التآكل حتى في الدرجات العالية، فإنه سيصبح في المستقبل القريب المعدن المفضل في إنتاج وتصميم السيارات، خاصة مع الاتجاه العالمي لتصنيع سيارات صديقة للبيئة.وأشار موقع "اكسبلوجن"، إلى أنه مع انخفاض تكلفة التيتانيوم فإن الأمر مسألة وقت قبل أن يزيد الطلب عليه من قبل شركات صناعة السيارات، وأن يستخدم على نطاق أوسع في السيارات ذات الشعبية الكبيرة وتغزو سيارات التيتانيوم أسواق السيارات، خاصة وأنه يجعل السيارة تعمل بكفاءة أعلى وأكثر قوة وثياتًا على الطريق.