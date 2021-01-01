

فرض أوفر برايس من التجار على أسعار هافال H6 الصينية الجديدة فرض أوفر برايس من التجار على أسعار هافال H6 الصينية الجديدة

وسط ارتفاع أسعار عدد من السيارات تحت مسمى ظاهرة الأوفر برايس، تعرضت سيارة هافال H6 موديل 2022 من فئة SUV لهذه الظاهرة بعد فترة وجيزة من تقديمها في السوق المحلي، حيث تراوحت الزيادة على أسعار السيارة من 2000 إلى 5000 جنيه على مخالف فئاتها، وبذلك أصبت أسعار السيارة الجديدة كالتالي:



- فئة أولى بسعر رسمي 370 ألف جنيه (يضاف 2000 جنيه أوفر برايس).



- فئة ثانية بسعر رسمي 400 ألف جنيه (يضاف 2000 جنيه أوفر برايس).

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- فئة ثالثة بسعر رسمي 415 ألف جنيه (يضاف 3000 جنيه أوفر برايس).- فئة رابعة بسعر رسمي 440 ألف جنيه (يضاف 5000 جنيه أوفر برايس).جدير بالذكر أن السبب في مشكلة الأوفر برايس الجديدة التي بدأ سوق السيارات المصري يعاني منها بشكل واضح تتمثل في سعر إضافي على السعر الرسمي للسيارة الذي يقره وكيلها المحلي، والذي يضيفه بعض الموزعين في مصر مقابل تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل.وتظهر هذه المشكلة عادة بسبب قلة المعروض من أي سيارة متاحة في السوق المصري مع زيادة الطلب عليها في نفس الوقت، لذلك يفرض الموزعين على عملائهم أسعار إضافية على السعر الرسمي نظير تسليمهم للسيارة الجديدة بشكل فوري أو بشكل أسرع بدلا من أن ينتظر العميل دوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.أما بالنسبة لمواصفات هذه السيارة من هافال فهي مزودة بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج خلفي داكن.- مصابيح LED أمامية وخلفية.- فتحات تكييف خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات بنظام لتغيير السرعة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- 4 وسائد هوائية.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- مرايات بخاصية التعتيم.- سنسور أمامي.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.مقعد كهربائي للسائق.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- مصابيح LED أمامية بخاصية التعديل الأتوماتيكي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فتحة سقف بانورامية.- إضاءة بفتحة السقف.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مقاعد بخاصية التسخين.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- سنسور خلفي.- نظام ركن ذاتي للسيارة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.