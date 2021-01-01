

شاهد: طائرة أرتشر الكهربائية.. بديلة سيارات التاكسي في المستقبل القريب شاهد: طائرة أرتشر الكهربائية.. بديلة سيارات التاكسي في المستقبل القريب

خلال السنوات القليلة الماضية كثر الحديث عن السيارات الطائرة، وأيضا الطائرات الصغيرة التي سيمكن استخدامها كسيارات تاكسي للابتعاد عن الزحام داخل المدن الكبيرة.



ومؤخرا ومن خلال قناة Supercar Blondie (سوبركار بلوندي) المتخصصة في السيارات على يوتيوب نشرت اليكساندرا ماري هيرشي مؤسسة هذه القناة فيديو استعرضت فيه طائرة كهربائية صغيرة وصفتها بأنها وسيلة النقل المثالية في المستقبل القريب، حيث تبين أن هذه الطائرة طورتها شركة أرتشر خصيصا لتكون وسيلة نقل بديلة لسيارات التاكسي.



وذكر الفيديو أيضا أن تكلفة التنقل بهذه الطائرة التي تحمل اسم Maker (ميكر) قدرتها الشركة بأسعار أرخص بكثير من السيارات العادية، حيث ستبلغ تكلفة التنقل 4 دولار تقريبا لكل ميل تقطعه هذه الطائرة الكهربائية.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الطائرة الكهربائية الصغيرة من شركة أرتشر، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: