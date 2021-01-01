خلال السنوات القليلة الماضية كثر الحديث عن السيارات الطائرة، وأيضا الطائرات الصغيرة التي سيمكن استخدامها كسيارات تاكسي للابتعاد عن الزحام داخل المدن الكبيرة.
ومؤخرا ومن خلال قناة Supercar Blondie (سوبركار بلوندي) المتخصصة في السيارات على يوتيوب نشرت اليكساندرا ماري هيرشي مؤسسة هذه القناة فيديو استعرضت فيه طائرة كهربائية صغيرة وصفتها بأنها وسيلة النقل المثالية في المستقبل القريب، حيث تبين أن هذه الطائرة طورتها شركة أرتشر خصيصا لتكون وسيلة نقل بديلة لسيارات التاكسي.
وذكر الفيديو أيضا أن تكلفة التنقل بهذه الطائرة التي تحمل اسم Maker (ميكر) قدرتها الشركة بأسعار أرخص بكثير من السيارات العادية، حيث ستبلغ تكلفة التنقل 4 دولار تقريبا لكل ميل تقطعه هذه الطائرة الكهربائية.
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التعليقات على شاهد: طائرة أرتشر الكهربائية.. بديلة سيارات التاكسي في المستقبل القريب
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