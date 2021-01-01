

رينو تطلق ميجان 2022 في السوق المصري بفئتين من المحركات رينو تطلق ميجان 2022 في السوق المصري بفئتين من المحركات

بشكل رسمي أعلنت شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر عن تقديم موديل 2022 من سيارتها ميجان الشهيرة، حيث يعد هذا الموديل بمثابة نسخة فيس ليفت (Facelift) المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الرابع الحالي لهذه السيارة.



وذكرت الشركة أسعار موديل 2022 من رينو ميجان بالسوق المصري كالتالي:



- فئة أولى بسعر 294 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 324 ألف جنيه.- فئة ثالثة (محرك تربو) بسعر 354 ألف جنيه.- فئة رابعة (محرك تربو) بسعر 384 ألف جنيه.جدير بالذكر أن الفئتين الأولى والثانية من هذا الموديل يتم تقديمهما محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئتين الثالثة والرابعة فتحمل كلاهما محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وسننشر في وقت لاحق على صفحات ElTawkeel.com تقرير شامل لمواصفات وتجهيزات الفئات الأربعة لموديل 2022 من رينو ميجان التي أصبحت متاحة للحجز من الأن في السوق المصري.