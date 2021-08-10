سعر الدولار اليوم الجمعة

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سعر الدولار اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 20-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وثبت السعر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" مستقرا عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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