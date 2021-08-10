

أسعار الأسمنت المحلية.. اليوم أسعار الأسمنت المحلية.. اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الجمعة 20 أغسطس 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 880 جنيهًا، وذلك بعد تباينها بالأمس.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 920 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 875 جنيهاً للطن، والسويدي 913 جنيهاً للطن، وحلوان 885 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 850 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 880 جنيها للطن وأسمنت سيناء 850 جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 690 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 725 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 725 جنيهاً للطن، والنخيل 680 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 928 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 835 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 900 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 935 جنيهاً للطن.«الجبس»استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.