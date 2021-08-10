

«قارون للبترول» تعقد جلسة تشاور مجتمعي بشأن إنتاج زيت خام بمطروح «قارون للبترول» تعقد جلسة تشاور مجتمعي بشأن إنتاج زيت خام بمطروح

عقدت شركة قارون للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جلسة تشاور مجتمعي، لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن مشروع تسهيلات «كوبرا» لإنتاج الزيت الخام بالصحراء الغربية داخل نطاق محافظة مطروح، وذلك برئاسة المهندس أشرف عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومديري عموم العمليات والمشروعات والأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والعلاقات العامة.



كما حضر الاجتماع ممثل السلامة والبيئة من الهيئة المصرية العامة للبترول، وممثل جهاز شؤون البيئة، وممثلو شركات البترول التي تقع في نطاق المحافظة، ومن محافظة مطروح حضر مدير عام البيئة، نائبًا عن المحافظ، وكذلك وفد المشايخ بالمحافظة برئاسة سليمان فضل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبدالفتاح عميد كلية علوم البترول بمطروح، وعدد من الأكاديميين بالجامعة.



واستعرض الاجتماع الوسائل والإجراءات الوقائية التي تتخذها الشركة للحفاظ على البيئة، طبقًا للمقاييس والمعايير والقوانين المصرية.

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ورد رئيس مجلس الإدارة بشركة «قارون» ومديرو الإدارات المختلفة على جميع التساؤلات حول الأثر البيئي لموضوع الحوار، ما أدى إلى اطمئنان الحضور والزائرين للآثار الإيجابية للمشروع، وقدرة الشركة على التعامل مع أي آثار بيئية متوقعة لمشروعاتها بكفاءة وفعالية، ما أسفر عن الموافقة المجتمعية لأبناء مطروح على مشروع التسهيلات للشركة.