

لا تضع «الراوتر» في هذه الأماكن داخل منزلك .. تُضعف الإشارة وتعرضك للخطر لا تضع «الراوتر» في هذه الأماكن داخل منزلك .. تُضعف الإشارة وتعرضك للخطر

اليوم، أصبح الواي فاي، في كل مكان وفي كل منزل- وأقوى بكثير من أي وقت مضى. لكن هناك البعض، من يتخوف من احتمالية الأضرار، التي قد يتعرض لها، نتيجة للإشعاع المنبعث منه. ليتساءل البعض، هل الواي فاي آمن؟. وما هي المسافة الآمنة التي يجب أن اتخذها بيني وبين «الراوتر»؟



بالطبع يلعب مكان وضع جهاز “الراوتر”، في المنزل، دورا كبيرا، في مدى جودة، واستقرار، إشارة «الواي فاي» الخاصة بالإنترنت. ووفقًا للعربية، فقد كشفت بوابة Mail.ru Hi-tech الروسية، عن مجموعة من الإرشادات المفصلة، حول مكان تثبيت الجهاز، للحصول على إنترنت جيد، ومستمر. والتي نصحت بعدم تثبيت جهاز «الراوتر» بالقرب من الأجهزة الكهربائية، ويجب إبعاده عن أجهزة الميكرويف نهائيًا. كما يعتبر المطبخ، مكانا غير جيد، لتوزيع الإنترنت من هناك. فلا تفكر في وضعه داخل المطبخ.



كذلك لا يجب وضع الجهاز، بشكل منخفض على الأرض، لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، بالإضافة لعدم وضعه بالقرب من جهاز الكمبيوتر نفسه. كما وتعتبر أجهزة التدفئة عدوا له، حيث ستتسبب الحرارة، بتعطيل عمل الجهاز وتسخينه.

قد يعجبك أيضا...

وقد أشارت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر صحيفة «تليجراف» أن التعرض المتزايد، للواي فاي، له مخاطر عديدة على الصحة العامة. وتشمل، الأرق، والصداع، وزيادة ضربات القلب، كما أن هناك أيضًا مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك، أورام الدماغ لدى الشباب. ومشاكل الخصوبة، وتسريع الأمراض العصبية، مثل الزهايمر، ومرض التوحد.