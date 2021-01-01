

ثوران بركانى تحت الماء يتسبب في نشأة جزيرة جديدة لليابان .. صور ثوران بركانى تحت الماء يتسبب في نشأة جزيرة جديدة لليابان .. صور

أدى ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من اليابان إلى إنشاء جزيرة جديدة على شكل هلال على بعد 745 ميلاً جنوب طوكيو - على الرغم من أن الكتلة الأرضية الجديدة من المرجح أن تكون مؤقتة فقط، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



يبلغ قطر الجزيرة الجديدة، 0.6 ميلاً ، وقد ظهرت على بعد 3.1 ميلاً شمال مينامي-إيتو ، وسط جزر نانبو التي تقع جنوب الأرخبيل الياباني.



تشكلت الجزيرة من ثوران بركان فوكوتوكو-أوكانوبا ، وهو بركان تحت البحر تم اكتشافه لأول مرة في عام 1904 وتم تسجيله آخر مرة في عام 2010.

وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بدأ الانفجار في وقت مبكر من يوم 13 أغسطس الجارى، حيث اكتشف ضباط خفر السواحل الياباني الجزيرة الجديد بعد يومين.قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: "وفقًا للملاحظة من السماء التي أجراها خفر السواحل الياباني في 15 أغسطس، لا يزال النشاط البركاني النشط مستمرًا في فوكوتوكو أوكانوبا، حيث بدأ انفجار الغواصة في 13 أغسطس".بناءً على تقييمهم للثوران والحطام - وإمكانية حدوث المزيد من النشاط البركاني في المستقبل القريب - أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا ملاحيًا لجميع السفن في المنطقة.كما تم نصح البحارة بأن يكونوا حذرين من مخاطر القنابل البركانية الكبيرة وكذلك الانفجارات الأفقية العنيفة للغاز والرماد المعروفة باسم ارتفاعات القاعدة التي يمكن أن تنتج عن تفاعلات الصهارة والمياه.



