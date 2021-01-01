

دراسة: «الباد بوي» أقل جاذبية للنساء بنسبة 40% دراسة: «الباد بوي» أقل جاذبية للنساء بنسبة 40%

قالت دراسة جديدة أن وجود الكثير من الصديقات، يمكن أن يجعل الرجال أقل جاذبية للنساء ، مما يجعلهم يبدون وكأن لديهم "العديد من الخيارات" للاختيار من بينها.



- معاناة من النرجسية وحب التفاخر

وأوضح باحثون من جامعة "موناش" الأسترالية في الدراسة، أن الرجال الذين يمتلكون صديقات كثيرين أقل جاذبية عن الرجال الآخرين بنسبة 40% علاوة على ذلك أكد فريق البحث، أن الرجال الذين يعلنون لديهم الكثير من النساء كأصدقاء، يعانون من النرجسية وحب التفاخر.



وأضاف الباحثون، أن الرجال الذين يبلغون عن وجود أعداد كبيرة من الصديقات قد يبدو أنهم يبالغون، فالأمر الذي قد يثير “الشك أو عدم الثقة من ناحية الزواج وتحمل المسئولية، وفقًا لما ذكره موقع ”ديلي ميل" البريطاني.

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وفي الدراسة أظهر الباحثون، صورًا مختلفة لنساء لأربعة رجال وطلبوا منهم تقييم مدى جاذبيتهم، حيث سبق أن تم الحكم على كل رجل على أنه مستوى مماثل من الجاذبية من قبل لجنة منفصلة من المتطوعين.- الرجال الذين يمتلكون صديقات أقل جاذبية للنساءووجد الباحثون أن الرجال الذين لديهم معظم النساء في دوائرهم الاجتماعية، تم تصنيفهم على أنها أقل جاذبية بنسبة 40 % من الرجال الذينليس لديهم صديقات.وعندما انقلبت الأجناس في التجربة، وجد الفريق أن وجود الكثير من الأصدقاء الذكور بالمثل جعل النساء أقل جاذبية للرجال، وإن كان ذلك بدرجة أقل بكثير - مما قلل من جاذبيتهن المتصورة بنسبة 10 % فقط.بينما كان يُنظر إلى وجود الكثير من الأصدقاء من الجنس الآخر على أنه منعطف جيد في حياة الإنسان، وجد الباحثون أيضًا أن هناك عيوبًا في وجود عدد قليل جدًا منهم.و 3خلال الدراسة تم تصنيف الرجال الذين لديهم أقل عدد من النساء كأصدقاء، على أنهم أقل جاذبية بنسبة 10 % من أولئك الذين لم يتم تقديم تفاصيل صداقة لهم، وفي الوقت نفسه ، صنف الرجال النساء اللائي لديهن أقل عدد من الأصدقاء الذكور على أنهن أقل جاذبية بنسبة 7%.