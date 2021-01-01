مصطفى البدرى مطلوب في الزمالك و بيراميدز

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صورة الخبر: مصطفى البدرى
مصطفى البدرى

دخل ناديا الزمالك وبيراميدز فى سباق محتدم للفوز بصفقة مصطفى البدرى نجم الانتاج الحربى المتألق فى الدوري، وحرص مسئولو الناديين على مفاتحة اللاعب فى الانتقال لصفوفهم عن طريق بعض الوسطاء قبل ارسال عرض رسمى لإدارة ناديه ، إلا أن البدرى طالبهم بالانتظار لنهاية الدوري ومن ثما اتخاذ قراره النهائى لاسيما أنه يرتبط بتعاقد ممتد مع الانتاج لمدة موسمين .

قاد مصطفى البدرى فريقه الإنتاج الحربى لإحياء آماله فى البقاء بالدورى، والهروب من قاع الجدول عقب الفوز على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

المصدر: youm7

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