بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانا

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي بث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس.



نشرت رابطة الدوري الإيطالى بيانا رسميا أكدت فيه أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة



تبث مباريات الدورى الإيطالى بالتعليق باللغة العربية مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

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تضمن البيان: " رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك، وسيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط".