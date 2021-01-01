بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانا

آخر الأخباراخبار الرياضة › بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانا

صورة الخبر: الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي


أعلنت رابطة الدوري الإيطالي بث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس.

نشرت رابطة الدوري الإيطالى بيانا رسميا أكدت فيه أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة

تبث مباريات الدورى الإيطالى بالتعليق باللغة العربية مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

تضمن البيان: " رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك، وسيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17985

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager