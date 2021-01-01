بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي بث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس.
نشرت رابطة الدوري الإيطالى بيانا رسميا أكدت فيه أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة
تبث مباريات الدورى الإيطالى بالتعليق باللغة العربية مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.
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