فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا يتعلق باعتداء مئات الرجال المجهولين على امرأة شابة، جنسيا والتحرش بها، بينما كانت تصور فيديو في حديقة بمدينة لاهور.
ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن القضية شملت الادعاء على 400 شخص لم يتم تحديدهم، قاموا بالاعتداء على الشابة وهي صانعة محتوى على موقع "تيك توك"، وقاموا بتجريدها من جزء من ملابسها، وتحرشوا بها.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الضحية قولها: "جذبني الحشد من جميع الجهات إلى درجة تمزق ملابسي. رميت في الهواء. اعتدوا عليّ بوحشية، وسرقوا أموالي وهاتفي والأقراط التي كنت أضعها على أذني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على باكستان تحقق في الفيديو "المرعب".. والبحث عن مئات المتحرشين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق