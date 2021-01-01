باكستان تحقق في الفيديو "المرعب".. والبحث عن مئات المتحرشين

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باكستان تحقق في الفيديو "المرعب"

فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا يتعلق باعتداء مئات الرجال المجهولين على امرأة شابة، جنسيا والتحرش بها، بينما كانت تصور فيديو في حديقة بمدينة لاهور.

ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن القضية شملت الادعاء على 400 شخص لم يتم تحديدهم، قاموا بالاعتداء على الشابة وهي صانعة محتوى على موقع "تيك توك"، وقاموا بتجريدها من جزء من ملابسها، وتحرشوا بها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الضحية قولها: "جذبني الحشد من جميع الجهات إلى درجة تمزق ملابسي. رميت في الهواء. اعتدوا عليّ بوحشية، وسرقوا أموالي وهاتفي والأقراط التي كنت أضعها على أذني.

وأثارت اللقطات التي صورت للاعتداء على الفتاة موجة من الاشمئزاز والغضب في باكستان، حيث أعلن وزير الإعلام عن وجود عمليات اعتقال، مؤكدا أنه تم التعرف على بعض الجناة من خلال لقطات كاميرات المراقبة وشهادات شهود العيان.

وتعد باكستان سادس أخطر دولة في العالم على النساء، وفقا لدراسة خاصة بمؤسسة "طومسون رويترز"، كما تشير تقديرات منظمة "الحرب ضد الاغتصاب" ومقرها كراتشي، إلى أن أقل من 3 في المئة من حالات الاغتصاب التي تقع في باكستان، تنتهي بإدانات.

https://twitter.com/i/status/1428042974705766403

المصدر: صحيفة "ذا غارديان" البريطانية

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