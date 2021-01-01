شاهد فوز لاعب منتخب المصارعة على منافسه الإسرائيلى

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صورة الخبر: عماد أشرف
عماد أشرف

نجح عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم فى الفوز على اللاعب الإسرائيلى فى دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا بنتيجة 5 / 0.

وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة التى تقام فى الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجارى، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب إسرائيلى وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصرى سواء باللعب او الانسحاب إلا أنه قرر خوض اللقاء وفاز فيه باكتساح بنتيجة 5-0.

وينشر "اليوم السابع" لحظة فوز المصارع المصري على منافسه الإسرائيلي فى بطولة العالم.
https://streamable.com/3yw3av

المصدر: youm7

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