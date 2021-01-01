صرح هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بأنه يتمنى أن ينتقل لاعبه بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي إلى الأهلي من أجل العمل مجددًا مع بيتسو موسيماني.
وقال بروس في تصريحاته اليوم الخميس: "بيرسي تاو، أتمنى بكل صدق أن يرحل عن برايتون، وينتقل إلى فريق جديد".
وتابع: "هناك حديث عن مصر، بيتسو الذي يعمل في الأهلي، يجب أن يكون شيء جيد للغاية بالنسبة له، لأن الفريق يمتلك مدرب يعرفه جيدًا".
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التعليقات على مدرب جنوب إفريقيا: أتمنى انتقال بيرسي تاو للأهلي
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