بطل الدوري الفرنسي يسعي للتغاقد مع مصطفى محمد



مصطفى محمد مصطفى محمد

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليل “بطل الدوري الفرنسي” الموسم الماضي، يستهدف التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.







وذكر موقع le10sport الفرنسي، أن نادي ليل يسعى لضم مصطفى محمد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأكد الموقع الفرنسي، أن بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا، مصمم أيضا على التعاقد مع مصطفى محمد، ولكنه سيكون في صراع مع ليل، للتعاقد مع المهاجم المصري.يذكر أن مصطفى محمد انضم إلى صفوف جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.غموض حول مستقبل مصطفى محمد مع جالاتا سرايكانت صحيفة "فوتو ماك" التركية، أكدت أن، مستقبل المهاجم المصرى مصطفى محمد أصبح فى خطر مع جالاتا سراى، نظرا لتراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، وعدم نجاحه فى هز شباك المنافسين، بجانب انخفاض معدلات اللياقة البدنية.كما قال فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن تفعيد بند شراء مصطفى محمد، سيتعمد على مستواه خلال الفترة المقبلة .وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي، في 23 مباراة، في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى النادي التركي، سجل خلالهما 9 أهداف، وصنع هدف وحيد.وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد، 6.5 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.