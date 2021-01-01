السعودية .. تفاصيل القبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الجمعة، إصدار أمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وأكد المصدر أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأبان المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن ما نشر من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.
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