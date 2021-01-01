السعودية .. تفاصيل القبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة



أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين عائشة

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الجمعة، إصدار أمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.



وأكد المصدر أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.



وأبان المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن ما نشر من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.

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وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.في السياق عبر رواد تويتر عن غضبهم من الفيديو، وطالب المغردون بإنزال أقصى العقوبات على من ظهروا فيه.