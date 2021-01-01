هجوم عنيف من مدحت شلبي على جماهير الأهلي



الإعلامي مدحت شلبي الإعلامي مدحت شلبي

هاجم الإعلامي مدحت شلبي جماهير الاهلي وبعض الإعلاميين عقب تعالي نغمة “ التفويت ” عقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.



وأكد مدحت شلبي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن الحديث عن التفويت لا يتفوه به سوى “ البلهاء والسذج ” مشددا انه لا يوجد مدرب في العالم من الممكن أن يطالب لاعبيه بهزيمة مباراة .



وأضاف أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مدرب كبير فكيف له ان يطالب لاعبيه “ بتفويت المباراة مشددا انه امر غير منطقي قائلا ” طب لو جلال عمل كده مش ممكن يختلف مع اللاعب واللاعب يطلع يكشف اللي حصل ".

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وتابع أن إيهاب جلال مدرب ذكي وليس “ ابله ” حتى يقوم بمثل هذا التصرف المشين حيث وجه نصيحه لـ بعض الاعلاميين وجماهير الأهلي “كفاية بلاهة وساذجة ”.وأكمل متعجبا “ هل من الممكن ان يطلب حسين لبيب من ابراهيم عثمان ان يفوت له المباراة ..في فريق بينزل ماتش علشان يخسر ”.أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.ويتكون طاقم التحكيم من:محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.