رفض مانشستر سيتي فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال.
وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الخميس في تقرير لها فإن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا عرض على سيتي فكرة ضمه بدلا من مهاجم توتنام هاري كين.
لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت الفكرة وأكدت تركيزها الكامل على ضم هاري كين من توتنام قفط.
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التعليقات على أثليتك: مانشستر سيتي رفض فكرة التعاقد مع رونالدو.. يركز على ضم هاري كين
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