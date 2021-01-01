كوب من عصير البنجر يحميك من أمراض غير متوقعة



عصير البنجر عصير البنجر



فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من عصير البنجر يوميا فهو يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحتك ولياقتك.. إليك أبرز فوائد تناول كوب منه يوميا وفقا لموقع هيلث لاين .





1-يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة



جذر البنجر غنية بالنترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم الذي يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتمدد ، وفي أثناء ذلك ، يحسن تدفق الدم والدورة الدموية.

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2-يعزز القدرة على التحملعصير البنجر واحد من أفضل المشروبات وقد وجد باحثون في جامعة العلوم الصحية أن أولئك الذين شربوا كوبًا من عصير البنجر قبل التمرين يمكنهم ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى 16 بالمائة ويحدث هذا عندما يزيد أكسيد النيتريك الناتج في جسمك من إنتاج الأكسجين ويعزز تحمل التمارين عالية الكثافة.3-حماية الخلاياالبنجر غني بالبيتين ، وهو عنصر غذائي يساعد على حماية الخلايا والإنزيمات والأنسجة من الأضرار البيئية كما أنه يساعد في مكافحة الالتهابات وحماية الأعضاء الداخلية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع الأمراض المزمنة الأخرى.4- يقضي على السرطانالمغذيات النباتية فى البنجر فعال ضد السرطان و أثبتت الأبحاث أن مستخلص البنجر الممزوج بالماء يساعد في تقليل الورم.5- يقوي جهاز المناعةالبنجر مصدرًا غنيًا لفيتامين C المعروف تحسين مناعة الجسم ضد الأمراض كما أنه غني بالألياف التي تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.البوتاسيوم الموجود في البنجر ضروري لعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح و يحتوي البنجر أيضًا على المنجنيز المفيد للعظام والكبد والكلى والبنكرياس.