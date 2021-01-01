زيت الخردل غني بالبروتين والأحماض الأمينية المتوازنة التي تساعد على نمو الشعر و تغذيته بشكل صحيح وعندما يوضع الزيت على الشعر ، فإنه يوفر تغذية عميقة ويغلق المسام في الطبقة الخارجية من الشعر وتساعد الخصائص المضادة للأكسدة في الزيت على نمو الشعر في المنطقة التي تعانى من التساقط بشكل أسرع كما يساعد الزيت في الوقت نفسه في الحفاظ على البشرة أكثر نضارة إليك أبرز فوائد زيت الخردل الجمالية وفقا لموقع هيلث
1- الحصول على بشرة لامعة
زيت الخردل يساعد في القضاء على الرؤوس البيضاء والسوداء ويساعد مزيج زيت الخردل وزيت الجوجوبا لخصائصه المضادة للأكسدة في منع التجاعيد والشيخوخة المبكرة.
2- محاربة أمراض القلب
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوائد غير متوقعة لزيت الخردل تعرفى عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق