5 علامات مرضية يمكن تكشفها أسنانك



علامات مرضية يمكن تكشفها أسنانك علامات مرضية يمكن تكشفها أسنانك

5 علامات مرضية يمكن أن تكشفها أسنانك مؤشر لإصابتك بأمراض غير متوقعة إليك أبرز تلك العلامات التى يجب الإنتباه إليها يقدمها موقع everydayhealth



1-قد تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2



اللثة الحمراء المتورمة التي تنزف باستمرار علامة على الإصابة بالسكري وتظهر الأبحاث أن مرض السكري هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالتهاب اللثة وهو شكل أكثر خطورة من أمراض اللثة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة الرخوة وتدمير العظام التي تدعم الأسنان.

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2- ارتجاع المريءرائحة الفم الكريهة قد تكون مؤشر لإصابتك بارتجاع المريء ولكن بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي الارتجاع المريئي إلى تآكل أسنانك.في الواقع ، أظهرت الأبحاث أن الإصابة بالارتجاع المريئي تزيد بشكل كبير من خطر تآكل الأسنان .كيف تحمي الأسنان من التسوس في الصيف؟ طبيب يوضحطرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان في المنزل3- التوتر بشكل كبيريمكن أن يكون صرير أسنانك علامة على أنك تحت الضغط. بمرور الوقت ، يمكنك أن تجرح أسنانك وتتلفها ، مما يسبب حساسية وألمًا.وتحدث القرحة بشكل أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد ومع ذلك ، إذا كان لديك إ حمرار في فمك ولم تتضح في غضون أسبوعين ، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم ويستلزم زيارة الطبيب واخذ خزعة على الفور.4- إنحسار اللثةانحسار اللثة علامات على انخفاض كثافة المعادن في العظام ، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام . وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، فإن النساء المصابات بهشاشة العظام أكثر عرضة لفقدان الأسنان بثلاث مرات مقارنة بأولئك غير المصابات بالمرض.5 -قد يكون لديك مرض مناعي ذاتيإذا شعرت أن فمك جاف فإن أحد الأسباب المحتملة هو مرض المناعة الذاتية و التي تصيب النساء فوق سن الأربعين بشكل أساسي.مع هذا المرض ، يهاجم الجسم الغدد التي تصنع اللعاب والدموع ، مما يتسبب في جفاف الفم والعينين و زيادة خطر التسوس.