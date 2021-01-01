التاتو حرام أم حلال الإفتاء تجيب



التاتو التاتو



التاتو حرام ام حلال وخاصة ان كان لاخفاء جرح وليس للتظاهر ؟ .. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.







وأجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان التاتو له طريقتان الاولى تكون بخروج الدم وادخال مواد فذلك به من نجاسات وهى طريقة غير جائزة وهناك طريقة الميكرو بليدنج وتكون فى الطبقة الاولى من الجلد فهى جائزة ولا شئ فيها.

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وعليه نقول إن العبرة بخروج الدم فى جواز تلك المسألة.حكم من مات وعلى جسده وشم ؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.وأجاب عن هذا السؤال : الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجوز للمراة عمل الوشم أو التاتو الظاهري بالرسم أو بالحناء فقط ، للتزين لزوجها ولكن لا يكون بمكان ظاهر للعامة من الناس حتى لا يفتن به الناس.وأوضح أن «الوشم والتاتو» عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد ، وهي على هذا الشكل تعد نجاسة يجب الطهارة منها والذهاب إلى الطبيب وإزالة هذا الوشم.وأضاف: «أما لو كان وشم برسومات فقط وبمادة لا تمنع وصول الماء الى الجلد فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء».وأفتى الشيخ بأنه لو توفى الله شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة احضار الطبيب لإزالته احتراما لحرمة الميت ، ويترك على حاله ويغسل طبيعيا وأمره موكول إلى الله تعالى .هل يجوز عمل التاتو لمداواة أثر لجرح ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ورد الوردانى، قائلًا: إن التاتو نوعان نوع دائم ونوع مؤقت، فالنوع الدائم أى الثابت يكون تحت الجلد ويختلط بالدم وهو صورة من صور الوشم وهذا حرام ولا يجوز، أما النوع الآخر وهو النوع المؤقت وهو يكون لمدة 6 أشهر وأكثرها سنة وهى مثل الميكروب ريدينج، فمن كان يرسم تاتو ولم يخرج دم فهذا جائز، أما إذا خرج دم فيكون حراما ولا يجوز.حكم عمل تاتو الحواجبقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين عمل الوشم والتاتو، فالوشم يكون بغرز الإبرة فى الجلد إلى أن يخرج دم وحشوه بمادة ملونة فهذا لا يجوز لأن هناك حبسا للدم أو حقنا لمادة نجسة.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة عمل تاتو الحواجب أم أنه حرام؟»، أن هناك تقنية جديدة وهى الرسم بالحنة دون إخراج الدم مثل الحنة التى تكون على الطبقة الأولى من الجلد فطالما أن هذا الفعل ليس فيه إيلام أو إخراج للدم أو حبسه ولا حقن لمادة نجسة فهو حلال ولا شيء فى رسمه.وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة المتزوجة تقوم بعمل ما يسمى بتاتو الحواجب وغير مترتب عليه وخز بالإبرة ولا يأتي بدم وهو مجرد نقش يشبه الحناء ويكون هذا لغرض أن تتزين لزوجها فلا مانع من ذلك.حكم الدين فى رسم التاتو للرجال وهل تقبل صلاته وصومه ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.ورد عبدالسميع، قائلًا: إن الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرًا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال.وأضاف أن "التاتو" أنواع ولكن "التاتو" الذى يكون عن طريق الوخز بالإبر فيدخل إبرة فى مكان معين ويدخل مكان الدم مواد ألوان وأصباغ ونحو ذلك هذا محرم لأنه يحبس دم فى داخل الجسم وهذا الحبس لهذا الدم هو عبارة عن حبس نجاسة فهذا لا يجوز.وتابع: ولكن من رسم "تاتو" على ذراعه فهو عاصٍ وهذا لا يجوز ولكن هذا لا يمنع قبول صلاته بل ينبغي عليه ان يتوضأ ويصلى الصلاة المفروضة عليه وأن يصوم ونحو ذلك.