اعرف أسوأ الأماكن لوضع "الراوتر" في البيت.. وهذه الأجهزة تتسبب في تعطيل النت

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نشرت بوابة Mail.ru Hi-tech، مجموعة من الإرشادات المفصلة حول مكان تثبيت جهاز الراوتر للحصول على إنترنت جيد ومستمر.







ونصح الموقع بعدم تثبيت جهاز "الراوتر" بالقرب من الأجهزة الكهربائية وإبعاده عن أجهزة الميكروويف، كما يعتبر المطبخ مكانًا غير جيد لتوزيع الإنترنت من هناك.

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وأضاف الموقع، أنه لا يجب وضع الجهاز بشكل منخفض على الأرض لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، بالإضافة إلى عدم وضعه بالقرب من جهاز الكمبيوتر نفسه، كما تعتبر أجهزة التدفئة عدوا له، حيث ستتسبب الحرارة بتعطيل عمل الجهاز وتسخينه.وفي سياق آخر، يبحث الكثير من مستخدمي مؤشر البحث الشهير جوجل عن كيفية الدخول إلى إعدادات الراوتر من الموبايل وذلك لضبط شبكة الواي فاي الخاصة بهم.وتعرض "فيتو" بالخطوات كيفية الدخول إلى إعدادات الراوتر من الموبايل وتغيير باسوورد الراوتر وطريقة التحكم في الحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي الخاصة.كيفية الدخول إلى إعدادات الراوتر من الموبايليمكن الدخول إلى إعدادات الراوتر من الموبايل بسهولة من خلال الدخول إلى متصفح الإنترنت وكتابة الرقم التالي 192.168.1.1 للدخول على إعدادات الراوتر من الموبايل أو الكمبيوتر.وعند ظهور إعدادات الروتر يطلب منك اسم المستخدم ورقم المرور وفي الغالب نجد اسم المستخدم user name الخاص بالراوتر وكلمة المرور password الافتراضية موجودين في خلف الراوتر وفي هذه الحالة يمكنك الدخول والتسجيل من خلاله إذا لم تقم من قبل قد غيرت اسم المستخدم وكلمة المرور.بعد ظهور كل إعدادات الراوتر يجب الضغط إلى زر basic الموجود في شريط الإعدادات ومن ثم يظهر لك زر آخر المتخصص بكل الإعدادات عن الواي فاي يدعي WLAN عليك الضغط عليه.إزاي أغير باسوورد الواي فاي؟سيتم ظهور الإعدادات الخاصة بشبكة الواي فاي ويتم الضغط حينها على خيار WPA pre-shared key المسئول عن كلمة السر الخاصة بالراوتر الخاص بك ويتم كتابة الرقم السري الجديد والضغط على زر submit لحفظ الباسورد الجديد.كيفية التحكم في الحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي1_ الدخول إلى إعدادات الراوتر.في البداية الدخول إلى إعدادات الروتر من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من الروتر المراد ضبط اعداداته وكتابة في خانة البحث في المتصفح 192.168.1.1 للدخول إلى اعدادات الراوتر الخاص بك.2_ تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور.بعد الانتهاء من كتابة رقم المتصفح 192.168.1.1 والدخول إلى إعدادات الراوتر عليك تسجيل تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور والذي هو ثابت لمعظم أنواع الراوتر، حيث في كلمة المرور admin ومثلها في كلمة المرور، وبعد ذلك الضغط زر تسجيل الدخول للانتقال إلى الصفح الداخلية من الإعدادات.3_ ضبط الاعدادات للتحكم بالحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي الخاصة بك.بعد تسجيل الدخول والانتقال إلى الصفح الداخلية للاعدادات عليك التوجه إلى زر basic للضغط من خلال الشريط الأحمر المتواجد على الناحية اليسرى من الواجهة لتظهر إليك مجموعة من الخيارات الإضافية بعد الضغط عليه لتختار من بينهم مفتاح WLAN.4_ وضع عدد الأجهزة المسموح بها للاتصال بشبكة الواي فاي.بعد التوجه إلى زر WLAN ستظهر لك واجهة تتضمن العديد من الخيارات للتحكم في إعدادات الراوتر الخاص بك إلا أن على البحث من بينهم على مفتاح Maximum number of accessing devices أو الحد الأقصى من الأجهزة المتصلة وبعد ذلك وضع الرقم الذي يناسبك ضمن عدد الهواتف أو غيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.