بعد تحديد موعد إطلاقه.. المواصفات الأولية لهواتف سلسلة OPPO reno 6



OPPO reno 6 OPPO reno 6

كشفت OPPO عن إطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno6 الجديدة كليًا 30 أغسطس المقبل حيث ستطلق أوبو نسختين من الهاتف وهما OPPO Reno6 وOPPO Reno6 5G المزود بتقنية البورتريه بالذكاء الاصطناعي حيث سيتم الكشف عن الهواتف من خلال حدث سيتم تنظيمه افتراضيًا عبر قناة OPPO الرسمية على فيسبوك، إنستجرام، تويتر ويوتيوب.



أكد إيف هان، رئيسة العلامة التجارية في OPPO مصر أن سلسلة OPPO Reno6 سوف تستخدم نظام الدمج المتكامل لأبعاد الفيديو بورتريه OPPO Full Dimension Fusion Portrait Video System المحدث، والذي حصل على دفعة قوية بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي مما يتيح للمستخدمين فرصة أفضل لتصوير وتسجيل المشاعر كما تقدم خاصية توهج بورتريه الفيديو الجديدة مؤثرات توهج البورتريه السينمائية بينما تتواجد خاصية لقطات فلاش السريعة للمساعدة على التقاط لحظات الحياة الفجائية والعفوية بأكملها بجانب تجهيزه بمعدات وتقنيات حديثة لضمان تجربة أفضل للمستخدم وتأتي سلسلة OPPO Reno6 بلون أورورا، بالإضافة إلى اللون الأسود كما يقدم الهاتف مفهوم Reno Glow المحدث الجديد، والذي يمنح الهاتف لونه وبريق عند النظر إليه من مختلف الزوايا.



ويأتي هاتف reno 6 5g بوزن 182 جراما وبأبعاد 156.8×72.1×7.6 مم والخامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت مع دعم تركيب شريحتين اتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري كما ياتى بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 410 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 90 هيرتز وسطوع يصل إلى 750 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار كما أن الشاشة عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس مع معالج ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، الإثنين الأقوى Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج هي 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G78 MC4 ومساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رام مع واجهة اوبو ColorOS 11.3 المبنية على Android 11.