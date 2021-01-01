خطوات الربح من يوتيوب وشروط الموقع لوضع إعلانات على مقاطع الفيديو



خطوات الربح من يوتيوب خطوات الربح من يوتيوب

يحصل مشاهير اليوتيوب على ملايين الدولارات بسبب الفيديوهات التي ينشرونها على صفحاتهم الرسمية على الموقع الذي يعطي لهم أرباحا بنسبة 58 % على الإعلانات التي تنشر على محتوياتهم، ومن هنا يفكر الكثير من الأشخاص في معرفة خطوات الربح من اليوتيوب وشروط يوتيوب لوضع إعلانات على مقاطع الفيديو.



وترصد "فيتو" خلال التقرير التالي خطوات الربح من اليوتيوب وشروط يوتيوب لوضع إعلانات على مقاطع الفيديو.



خطوات الربح من اليوتيوب



- إعداد قناتك على يوتيوب.

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- تنزيل العديد من محتويات الفيديو عليها.- الوصول إلى ألف مشترك على الصفحة و4 آلاف ساعة مشاهدة.- قم بطلب وضع الإعلانات على قناتك أو كما يطلق عليها Monetization.- انقر على مربع تحقيق الدخل باستخدام إعلانات يوتيوب أو Monetize with Ads.- افتح مدير الفيديو واضغط على علامة $.- اضغط على أيقونة تحقيق الدخل باستخدام الإعلانات.- تسجيل بريدك الإلكتروني لتبدأ في جني الأرباح من مشاهدات الإعلانات على مقطع الفيديو الخاص بك.- يمكنك بعدها طلب حساب "جوجل آدسنس" الذي سيحتاج حسابا بنكيا أو بيانات شخصية كاملة ورقما بريديا واضحا تستلم عليه الأموال.خطوات تسهل تحقيق المشاهدات على يوتيوب وتحقيق الشهرة- تحقق من التحليلات الخاصة من مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر خدمة "جوجل أنالاتيكس" لمعرفة أفضل المقاطع وهوية الجمهور الذي يزورك وتوقيتات المشاهدة المثالية وما إلى ذلك من معلومات وإحصاءات ستساعدك على تحسين مشاهدة وشعبية المقاطع.- حاول أن تسوق مقاطع الفيديو الخاصة بك في منصات أخرى لتحظى بشعبية أكبر.- حاول الدخول في برنامج شراكة يوتيوب، لأنه سيتيح لك أدوات نشر جديدة وستأتي لك نصائح وإرشادات من موظفي يوتيوب أيضا.شروط يوتيوب لوضع إعلانات على مقاطع الفيديو- يجب ألا تقل عدد المشاهدات على قناتك عن 4 آلاف متابع في آخر 12 ساعة.- يكون لديك ألف متابع أو مشترك على قناتك خلال آخر 12 ساعة.- يكون لديك حساب على جوجل آدسنس أو تكون متواجدا في بلد يكون بها برامج شراكة يوتيوب.- يكون لديك 30 ألف متابع على القناة حتى تحظى بعضوية شراكة يوتيوب.- تحافظ باستمرار على وجود متابعين ومشتركين للقناة وألا تنخفض معدلات المشاهدة لديك بصورة كبيرة.- ألا تكون القناة تضم محتوى حساسا أو مثيرا للجدل أو يخرق سياسة يوتيوب.- ألا يكون المحتوى به اعتداء على حقوق ملكية فكرية لأي محتوى مملوك لآخرين.- ألا تحتوي القناة على محتوى به عنف أو دماء أو يحض على العنف ضد الكبار أو الأطفال أو التحرش الجنسي ضد أيا منهما- أن تكون مقاطع الفيديو آمنة للأطفال، ولا تتضمن أي أفكار انتحارية للأطفال.- تجنب تداول محتوى حساس أو عنيف أو يحتوي على حقوق ملكية أو يخالف سياسة النشر لدى يوتيوب.