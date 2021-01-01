أطلقت بينكو هاتفين ذكيين جديدين وهما بينكو v80 وبينكو Y50 pro وهما من فئه الهواتف الذكيه الاقتصاديه والتي يتم تصنيعها بواسطه المجموعه الهنديه لافا وخلال السطور التاليه نستعرض مواصفات الهاتفين الذين تم إطلاقها.
تبلغ أبعاد هاتف بينكو Y50 pro
147.2 × 71.3 × 9.6 ملم، ووزن 156.8 جرام وجسمه مصنوع من البلاستيك مع سطح لامع يأتي مع مستشعر بصمة في ظهر الجهاز الآلة مستديرة ومن السهل الإمساك به في اليد مع شاشة عرض على شكل قطرة ماء، نسبة العرض إلى الارتفاع 19: 9، نوع IPS، الحجم 5.71 بوصة، دقة HD + كما يحتوي الجزء السفلي من الجهاز على فتحة ميكروفون للتحدث. ونزع الغطاء الخلفي للخارج بواسطة بطارية قابلة للاستبدال يحتوي كلاهما على فتحتين لبطاقة SIM، كلاهما Micro SIM (بطاقة SIM كبيرة) وNano SIM (بطاقة SIM صغيرة) مع فتحة بطاقة MicroSD ويوجد على ظهر الجهاز عدسة كاميرا خلفية مع ضوء LED وفي وسط الجهاز يوجد مستشعر بصمات الأصابع
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التعليقات على بعد إطلاقها... مواصفات هاتفي بينكو v80 وY50 pro
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