بعد إطلاقها... مواصفات هاتفي بينكو v80 وY50 pro



مواصفات هاتفي بينكو v80 وY50 pro مواصفات هاتفي بينكو v80 وY50 pro

أطلقت بينكو هاتفين ذكيين جديدين وهما بينكو v80 وبينكو Y50 pro وهما من فئه الهواتف الذكيه الاقتصاديه والتي يتم تصنيعها بواسطه المجموعه الهنديه لافا وخلال السطور التاليه نستعرض مواصفات الهاتفين الذين تم إطلاقها.



تبلغ أبعاد هاتف بينكو Y50 pro



147.2 × 71.3 × 9.6 ملم، ووزن 156.8 جرام وجسمه مصنوع من البلاستيك مع سطح لامع يأتي مع مستشعر بصمة في ظهر الجهاز الآلة مستديرة ومن السهل الإمساك به في اليد مع شاشة عرض على شكل قطرة ماء، نسبة العرض إلى الارتفاع 19: 9، نوع IPS، الحجم 5.71 بوصة، دقة HD + كما يحتوي الجزء السفلي من الجهاز على فتحة ميكروفون للتحدث. ونزع الغطاء الخلفي للخارج بواسطة بطارية قابلة للاستبدال يحتوي كلاهما على فتحتين لبطاقة SIM، كلاهما Micro SIM (بطاقة SIM كبيرة) وNano SIM (بطاقة SIM صغيرة) مع فتحة بطاقة MicroSD ويوجد على ظهر الجهاز عدسة كاميرا خلفية مع ضوء LED وفي وسط الجهاز يوجد مستشعر بصمات الأصابع

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أما مواصفات هاتف benco v80 والمخصص كهاتف ألعاب منخفض التكلفة مقارنة بالهواتف المنافسة ويحتوي على معالج ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجا ويعمل بنظام التشغيل Android v11 ومزود ببطارية 5000 مللي أمبير. ومزودًا بمعالج ثماني النواة ، 1.6 جيجاهرتز، Cortex A55 من أجل أداء سلس أثناء الألعاب ويأتي بكاميرا مزدوجه في الخلف 8 ميجا بكسل مع زووم رقمي وفلاش ليد تلقائي على الجانب الأمامي، من المتوقع أن تأتي كاميرا السيلفى بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيدي ويأتي الهاتف بشاشة 6.51 بوصة (16.54 سم) بدقة 720 × 1600 بكسل من نوع ips tft كما تبلغ ألوانها 16 مليون لون وتشمل آليات الاتصال بتقنيه Wi-Fi 802.11، b / g / n، Mobile Hotspot، Bluetooth وشبكات الاتصال تشمل شبكات 4Gو 3G،و 2G بينما تتضمن المستشعرات الموجودة على الهاتف الذكي مستشعر الضوء ومستشعر القرب ومقياس التسارع بينما تبلغ أبعاد Lava Benco V80 165.6 مم × 76.7 مم × 9.4 مم ؛ وقد ويزن 195.7 جرام.