صفعة لـ إسرائيل.. صحيفة أمريكية تصف قوات الإحتلال بجيش التطهير العرقي



قوات الإحتلال قوات الإحتلال

وصفت صحيفة "التابلويد" الأمريكية والمعروفة أيضا بـ"ديلي بيست"، الجيش الإسرائيلي بأنه "جيش التطهير العرقي".







وكان كاتب في الصحيفة نشر قبل عدة أيام مقالا انتقد فيه الممثلة مايم بياليك التي اختيرت كمقدمة جديدة لبرنامج "جبرتي"، مشيرا إلى أنها تبرعت عام 2014 لشراء واقيات ضد الرصاص لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفه بجيش "التطهير العرقي".

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صحيفة تكشف عن المرشح لمنصب سفير إسرائيل لدى أمريكارئيس وزراء إسرائيل قد يلغي زيارته لـ أمريكا.. اعرف السببوتعرضت الصحيفة لحملة ضغط من قبل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الامريكية "اللجنة اليهودية الأمريكية"، وعلى إثر ذلك قامت الصحيفة بتحرير المقال على موقعها يوم أمس واستبدلت وصف جيش التطهير العرقي بجملة أشارت فيها إلى "تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أبريل 2021 والذي قال، إن بعض تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة "ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".ويعد برنامج "جبرتي" من أكثر البرامج مشاهدة على القنوات التلفزيونية الأمريكية ويبث عبر قناة "سي بي اس" المعروفة منذ العام 1965.وردًا على الحملة، غرد مؤلف المقال، "تيرهاكا لوف"، على تويتر قائلا: "الصهيونية هي تعبير عن نظرية تفوق العرق الأبيض العنصرية".