الصين تطلق مجموعة أٌقمار صناعية جديدة

آخر الأخبارعلم وتقنية › الصين تطلق مجموعة أٌقمار صناعية جديدة

صورة الخبر: أٌقمار صناعية
أٌقمار صناعية


أطلقت الصين بنجاح، مجموعة الأقمار الصناعية (تيانهوي II-02) صباح اليوم الخميس، وذلك من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم، بأنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 بي، ثم دخلت المدار المخطط لها، موضحة أن هذه المهمة تعتبر رقم 384 من سلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

المصدر: أ ش أ

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تطلق مجموعة أٌقمار صناعية جديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69596

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager