الصين تطلق مجموعة أٌقمار صناعية جديدة



أٌقمار صناعية أٌقمار صناعية



أطلقت الصين بنجاح، مجموعة الأقمار الصناعية (تيانهوي II-02) صباح اليوم الخميس، وذلك من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم، بأنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 بي، ثم دخلت المدار المخطط لها، موضحة أن هذه المهمة تعتبر رقم 384 من سلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.



