سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A03s بسعر 2400 جنيه



هاتف سامسونج Galaxy A03s هاتف سامسونج Galaxy A03s

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة ضمن تشكيلة Galaxy A، وينطلق الجهاز ذو الميزانية المحدودة إلى الأسواق الهندية تحت عنوان Galaxy A03s، ويمتاز ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.







مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A03s، شاشة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تحتوى الشاشة على كاميرا للتصوير السيلفي والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مثبتة على نوتش بشكل قطرة ماء.

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ويوفر هاتف سامسونج Galaxy A03s، كاميرا خلفية ثلاثية في أعداد مستطيل الشكل، تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والأخير لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED.ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A03s، بواسطة معالج ميديا تيك من نوع Helio P35، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 3 أو 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعتي 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A03s، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، كما يعمل الهاتف الكي بواسطة واجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.سعر هاتف سامسونج Galaxy A03sويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03s، في ثلاث خيارات لونية هي: الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر حوالى 155 دولار (أي ما يعادل ألفان و400 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 3 + 32 جيجابايت، وبسعر 168 دولار (أي ما يعادل ألفان و600 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 64 جيجابايت.