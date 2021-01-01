أكثر 5 سيارات اقتصادية خلال 2021 فى السوق المصرى

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تعد دائماً السيارات الاقتصادية الموفرة في الوقود أحد الحلول الممتازة المتاحة في الأسواق لأصحاب الميزانيات المحدودة الراغبين في اقتناء سيارات الجديدة بأقل تكلفة ممكنة من المال.



وخلال التقرير التالي يبرز أكثر 5 سيارات اقتصادية موديل 2021 ، داخل السوق المصرى .



1- شيفروليه سبارك LS موديل 2021

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تأتي شيفروليه سبارك LS موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 98 حصان مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات مع وجود موديل آخر بناقل حركة أوتوماتيكي متغير من فئة (CVT) .ويقدر سعرها عالميا 15695 دولاراً و يبلغ سعرها في السوق المصري 133.000ألف جنيه .2- ميتسوبيشي ميراج ESجاءت السيارة ميتسوبيشي ميراج ES موديل 2021 بمحرك ذو أربع أسطوانات، بقوة 78 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات .ويقدر سعرها بـ 17590 دولاراً و يبلغ سعرها في السوق المصري 133.000 ألف جنيه3- كيا ريو LX موديل 2021تستمد السيارة كيا ريو موديل 2021 قوتها من محرك ذو أربع أسطوانات، بقوة 100 حصان، مع ناقل حركة من 6 سرعات يدوي أو أوتوماتيكي ويقدر سعرها بـ 17000 دولاراً و يبلغ سعرها في السوق المصري 285.000 ألف جنيه .4- هيونداي أكسنت SE موديل 2021تتوفر سيارة هيونداي أكسنت SE موديل 2021 بمحرك بقوة 120 حصانا وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع توفر فئات أخرى من السيارة بناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT و يقدر سعرها بـ 16590 دولاراً و يبلغ سعرها في السوق المصري 295.000 ألف جنيه.5- نيسان صني موديل 2021تتوفر سيارة نيسان صني موديل 2021 بمحرك بقوة 108 حصان مع ناقل سرعة أتوماتيكي بـ 4 سرعات ، و يقدر سعرها بـ 17600 دولارا و يبلغ سعرها في السوق المصري 193.000 ألف جنيه.