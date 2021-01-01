3 طرق لعلاج الشعر المتقصف



لعلاج الشعر المتقصف لعلاج الشعر المتقصف

تعتبر مشكلات الشعر من أكثر الأمور التي تؤرق النساء، فسواء كان شعرك طويلا أم قصيرا كثيفا أم خفيفا تظل الأطراف المتقصفة خطرا يهددك دائما، لأنه يؤثر على جمال الشعر ويمنحه مظهرا غير صحي ويفقده بريقه ولمعانه الذي تتمنيه. ويتأثر الشعر بشكل ملحوظ بتغير فصول العام، بالإضافة إلى أجهزة تصفيف الشعر، وأخيرا الرعاية غير الملائمة والتي في كثير من الأحيان تسبب له الجفاف، وتفقده اللمعان الطبيعي وتزيد من احتمال تكسير أو تقصف الشعر.



كيف يتكون الشعر المتقصف؟

بعض الشعر المتقصف في الشعر أمر طبيعي تمامًا، ولكن إذا كان هناك الكثير منه، فهو بالفعل سبب لعناية أكثر شمولاً بالشعر، فهي لا تجعل شعرنا جذابًا من الناحية الجمالية فحسب، بل إنها تشير إلى أن الشعر جاف وتالف وغير صحي.



ويعتبر التعرض المفرط للحرارة من الأسباب التي تؤثر على الشعر وتجعله غير صحي، من خلال استخدام مكواة تجعيد الشعر أو مجففات الشعر، لذلك إذا كان روتينك يتألف من ذلك فاعلمي أن كلها عادات تؤثر سلبًا على صحة شعرك، وعليك التوقف عنها نهائيا، كما يعتبر تعرض الشعر للشمس وقلة الرطوبة من العوامل السلبية.

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طرق معالجة الشعر المتقصفيقول عدد من الخبراء في تقرير منشور على موقع BONJOUR.BA ، إنه بعد غسل الشعر يفضل استخدام فرشاة ذات أسنان واسعة، وتقسيم الشعر إلى أقسام، وتمشيطه ببطء من الأسفل إلى الأعلى، لأن الشعر يكون ضعيف عندما يكون مبللا.تقصير الشعر بانتظاماجعلي التقصير المنتظم للشعر في مقدمة أولوياتك، يمكنك أن تختاري موعدا لزيارة مصفف الشعر لتقصيره بشكل منتظم، فهذا يقلل فرص التقصف.التوقف عن الصبغةالحل الأمثل للحصول على شعر صحي هو الشعر غير الملون، والتخلي عن صبغة الشعر أو تقليل عدد مرات الصبغ لأن بعض الصبغات تحتوي على مواد كيميائية تضر وتجفف الشعر.استخدام الأربطة الحريريةفي الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة في منتجات الحرير فيما يتعلق بالشعر، تعتبر أربطة الشعر الحريرية بديلاً أفضل لتلك من المطاط لأنها ألطف كثيرًا على الشعر، كما تمنع الوسادة الحريرية الشعر من التكسر أثناء النوم.