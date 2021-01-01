أفكار مختلفة لديكور مطابخ صغيرة

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أفكار مختلفة لديكور مطابخ صغيرة

يعتبر المطبخ هو مملكة المرأة في منزلها، حيث تقضى معظم وقتها داخله لتطهى الأطعمة المختلفة لأفراد أسرتها والمدعوين لمنزلها، لذلك تهتم باختيار ديكوره، وقد تفضل بعضهن اختيار ديكور مطبخ أمريكى، بتصميمه العصرى المميز، لذلك نستعرض في هذا التقرير على أفكار ديكور مطابخ صغيرة ، وفقاً لما ذكره موقع " goodhousekeeping".

أفكار ديكور مطابخ صغيرة.. مقاعد مدمجة
المقاعد المدمجة هي خيار لا يفشل لتحقيق أقصى استفادة من زاوية المطبخ. أضيفى وسائد منقوشة كلمسة نهائية لمنحك شعورًا باتساع المكان.

أفكار ديكور مطابخ صغيرة..اللون الأسود
يضيف اللون الأسود لمسة من الأناقة إلى أي مساحة للمطبخ، كما أن اللون الأسود يتوافق مع ألوان مختلفة، مما يتيح حرية اختيار ألوان الديكور.

أفكار ديكور مطابخ صغيرة..مقاعد ملونة
يمكن تجديد ديكور المطبخ من خلال إضافة مقاعد ملونة بألوان نابضة بالحياة، مثل اللون الأصفر والوردى، مما يساعد على الشعور بالسعادة والراحة داخل المطبخ.

أفكار ديكور مطابخ صغيرة..الخشب
وللحصول على مظهر ريفي، ينصح بإضافة اللمسات الخشبية بألوان متنوعة في المطبخ، مع تفاصيل نحاسية، مما يساعد في الحصول على ديكور أنيق.

أفكار ديكور مطابخ صغيرة..لوحة السبورة
ولإضافة الطابع الشخصى على المطبخ وإسعاد الأطفال، ينصح بإضافة لوحة سبورة إلى جانب الثلاجة، لتدوين بقالة الأسبوع، والأطعمة التي يجب طهيها اليوم.

أفكار ديكور مطابخ صغيرة..أرفف مفتوحة
توفر الرفوف المفتوحة الفرصة لإظهار المهارات في تصميم ديكور المطبخ من خلال إضافة التوابل والعلب الزجاجية والأطباق البيضاء وغيرها.

المصدر: موقع " goodhousekeeping"

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