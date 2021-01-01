أفكار مختلفة لديكور مطابخ صغيرة

يعتبر المطبخ هو مملكة المرأة في منزلها، حيث تقضى معظم وقتها داخله لتطهى الأطعمة المختلفة لأفراد أسرتها والمدعوين لمنزلها، لذلك تهتم باختيار ديكوره، وقد تفضل بعضهن اختيار ديكور مطبخ أمريكى، بتصميمه العصرى المميز، لذلك نستعرض في هذا التقرير على أفكار ديكور مطابخ صغيرة ، وفقاً لما ذكره موقع " goodhousekeeping".
أفكار ديكور مطابخ صغيرة.. مقاعد مدمجة
المقاعد المدمجة هي خيار لا يفشل لتحقيق أقصى استفادة من زاوية المطبخ. أضيفى وسائد منقوشة كلمسة نهائية لمنحك شعورًا باتساع المكان.
أفكار ديكور مطابخ صغيرة..اللون الأسود
يضيف اللون الأسود لمسة من الأناقة إلى أي مساحة للمطبخ، كما أن اللون الأسود يتوافق مع ألوان مختلفة، مما يتيح حرية اختيار ألوان الديكور.
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