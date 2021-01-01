روشتة النساء للتعامل مع الرجل فى سنة أولى زواج



روشتة النساء للتعامل مع الرجل روشتة النساء للتعامل مع الرجل

يعد قرار الزواج من أهم القرارات التى يمكن أن تأخذها أى فتاة فى حياتها، حيث يترتب عليه الكثير من التغيرات، خاصة وأن الزواج ليس أمرا سهلا، فهو يحتاج إلى تفاهم وقدرة على تحمل المسئولية ضمان لنجاحه.



وتعد سنة أولى زواج هى أهم السنوات التى تمر على أى زوجين، حيث يتعلم الزوجان خلالها كيفية العيش سويا، ويبدأ كل طرف فى التعرف على الصفات الشخصية عن قرب، وهو ما دفعنا لتوجيه سؤال للمتزوجات حديثا عن كيفية التعامل مع الرجل بعد الزواج، وجاءت الردود كالتالى:



قالت سارة :" لو عاوزة حاجة اطلبيها دايركت هما مش بيفهموا التلميحات، وبلاش اى حاجة بينكم أو أي مشكله تخرج بره البيت أو توصل للأهل، وحاولي تحافظي على وقت مخصص ليكي في اليوم تعملي فيه أي حاجة بتحبيها واديله مساحته هو كمان يبقى له وقت لوحده".

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سنة أولى زواجوأضافت ميرنا قائلة :"متناموش متخانقين، وماتستنيش ييجي يصالحك حتى لو هو غلطان، خدي المبادرة عشان مجرد ما حد بيبادر الموضوع بيخلص، وماترموش علي بعض مسئوليات، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها و مايستناش التاني يعملها، ماتتناقشوش فى حاجة و انتوا متعصبين أو لو لقيتوا صوتكوا ابتدا يعلى، تعالوا على نفسكوا واصبروا كام ساعة و أهدوا و بعدين أتناقشوا براحة".ونصحت نورهان:" مشاكلكم ما بينكم ما تطلعش برة خالص وتتحل في نفس اليوم، ما تناموش وانتوا زعلانين من بعض و متدخلوش حد بينكم أبدا، والصراحة مهمة أي حاجة بتزعلك أو رفضاها اتكلمي علشان لو سكتي مرة و اتنين هيبقي خلاص ده العادي و هيقولك ما اتكلمتيش ليه من الأول".نجاح الزواجولضمان علاقة سوية، قالت رنا :" كل حاجة ممكن تتحل بالتفاهم، الزعيق والعصبية والخناق مبيوصلوش لحاجة، لكن التفاهم بيبقى عامل زي نقطة كدا بنتلاقى فيها وبنلاقي مليون حل، ودايما شجعيه وزوّدي طموحه واديله مكانته ومتقلليش منه قدام حد، حسسيه أنك على طول فخورة بيه وواثقة أنه هيبقى أحسن واحد، فى المقابل هيقدرك ويشيلك على راسه ويديكي وضعك".