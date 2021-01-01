قدم نادي بيراميدز عرضا مغريا لضم كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري خلال سوق الانتقالات الحالي.
وقال مصدر مقرب من كريم العراقي -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "بيراميدز قدم عرضا مغريا لضم اللاعب، مفاوضات الزمالك عادت خلال الأيام الماضية من خلال وسيط".
وأضاف "عرض بيراميدز أفضل ماديا للمصري في ظل دفع مبلغ أكبر من المال بينما يعرض الزمالك لاعبين كجزء من الصفقة".
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التعليقات على بيراميدز يزاحم الزمالك على ضم العراقي
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