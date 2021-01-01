بيراميدز يزاحم الزمالك على ضم العراقي



العراقي العراقي

قدم نادي بيراميدز عرضا مغريا لضم كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري خلال سوق الانتقالات الحالي.



وقال مصدر مقرب من كريم العراقي -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "بيراميدز قدم عرضا مغريا لضم اللاعب، مفاوضات الزمالك عادت خلال الأيام الماضية من خلال وسيط".



وأضاف "عرض بيراميدز أفضل ماديا للمصري في ظل دفع مبلغ أكبر من المال بينما يعرض الزمالك لاعبين كجزء من الصفقة".

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وأتم "سيتم عقد جلسة مع اللاعب بعد مباراة الأهلي لحسم مستقبله، في حال فشل انتقاله لأي من الناديين فسيبحث أمر الاحتراف الخارجي".