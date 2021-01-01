بالمواعيد .. أقوى 7 مواجهات فى دور مجموعات أمم أفريقيا 2021



كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا

أقيمت مساء أمس الثلاثاء قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 فى العاصمة الكاميرونية ياوندى، والتي حددت مجموعات البطولة، التى من المقرر إقامتها فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.







وجاءت نتائج قرعة بطولة أمم أفريقيا 2021 على النحو التالى:



المجموعة الأولى: الكاميرون ، بوركينا فاسو ، اثيوبيا ، كاب فيردى.

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المجموعة الثانية: السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي.المجموعة الثالثة: المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر.المجموعة الرابعة: نيجيريا ، مصر ، غينيا بيساو ، السودان.المجموعة الخامسة: الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية.المجموعة السادسة: تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا.ويتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثانى فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.جدير بالذكر أن المنتخب الجزائرى هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على منتخب السنغال فى المباراة النهائية بهدف نظيف.ويمتلك منتخبنا الوطنى الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب.ونستعرض فى التقرير التالى أبرز 7 مواجهات منتظرة فى مجموعات أمم أفريقيا 2021:10 يناير : المغرب × غانا الساعة 6 مساء11 يناير: نيجيريا × مصر الساعة 6 مساء12 يناير: تونس × مالى الساعة 3 عصرا14 يناير: السنغال × غينيا الساعة 3 عصرا15 يناير: السودان × نيجيريا الساعة 6 مساء19 يناير: مصر × السودان الساعة 9 مساء20 يناير: الجزائر × كوت ديفوار الساعة 6 مساء