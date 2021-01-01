علماء مغاربة وأمريكيون يبتكرون مادة قد تقلل حاجة البذور للماء والأسمدة



البذور البذور

ابتكر علماء مغاربة من جامعة الملك محمد السادس وباحثون من معهد MIT مادة، لمواجهة أزمة نقص الغذاء عالميا، يمكنها أن تقلل حاجة البذور للماء والأسمدة في المناطق القاحلة.



توصل علماء من جامعة الملك محمد السادس في المغرب بالتعاون مع علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى عملية واعدة لحماية البذور من إجهاد نقص المياه خلال مرحلة الإنبات الحاسمة، وحتى تزويد النباتات بتغذية إضافية في نفس الوقت.



مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العالم، ستتعرض العديد من المناطق القاحلة لضغوط متزايدة في مجال زراعة المحاصيل، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء.

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تتكون المادة الجديدة من طبقتين، إحداهما لحماية البذور من الجفاف والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الرطوبة، والثانية تحتوي على كائنات دقيقة محفوظة تسمى "البكتريا الجذرية" وبعض العناصر الغذائية لمساعدة البذور على النمو.وعند تعرض البذور المغلفة بهذه المادة للمياه والتربة، تقوم الميكروبات بتعديل نسب النيتروجين في التربة، ما يوفر للشتلات النامية سمادا مغذيا للمساعدة في النمو، وبذلك يمكن أن تقلل الحاجة إلى الماء والأسمدة.إذا..كيف يمكن أن تحمي هذه المادة البذور من الإجهاد المائي وأيضا توفر تغذية إضافية؟وهل يؤدي استخدام هذه المادة إلى ارتفاع تكلفة زراعة البذور على الفلاحين؟ومتى يمكن أن تصبح هذه التقنية في متناول أيدي المزارعين لحماية البذور من الجفاف والملوحة؟أسئلة ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكانت ضيفة اللقاء الأستاذة منال المهادى، الباحثة بقسم العلوم الزراعية في جامعة محمد السادس، من مدينة ابن جرير.