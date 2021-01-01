أعلنت عملاقة صناعة الدرونات DJI عن طائراتها المسيرة الأحدث التي طورتها لعشاق التصوير ومحبي توثيق اللقطات المميزة.
وتأتي Mini SE بهيكل مميز التصميم وزنه 249 غ، مجهز بأربع محاور قابلة للطي مثبتة عليها المراوح، ما يجعل حجم هذه الطائرة عند طي المحاور صغيرا ويمكن للمستخدم حملها في الجيب إذا لزم الأمر.
وحصلت هذه الطائرة على كاميرا بدقة 20 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات بدقة (2720/1530) بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية، وفيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية.
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التعليقات على DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس
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