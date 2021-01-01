DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس

آخر الأخبارعلم وتقنية › DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس

صورة الخبر: DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس
DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس


أعلنت عملاقة صناعة الدرونات DJI عن طائراتها المسيرة الأحدث التي طورتها لعشاق التصوير ومحبي توثيق اللقطات المميزة.

وتأتي Mini SE بهيكل مميز التصميم وزنه 249 غ، مجهز بأربع محاور قابلة للطي مثبتة عليها المراوح، ما يجعل حجم هذه الطائرة عند طي المحاور صغيرا ويمكن للمستخدم حملها في الجيب إذا لزم الأمر.

وحصلت هذه الطائرة على كاميرا بدقة 20 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات بدقة (2720/1530) بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية، وفيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ويمكن لهذه الطائرة التحليق لمدة 30 دقيقة متواصلة بالشحنة الواحدة لبطاريتها، وقطع مسافة تصل إلى 4 كيلومترات، كما يمكنها بث الفيديوهات والصور مباشرة إلى الهاتف عبر تطبيق خاص، أو توثيق هذ البيانات على بطاقات microSD سعاتها تصل إلى 246 غيغابايت.

وتطرح هذه الطائرة مع حقيبة صغيرة تتضمن جهاز تحكم لاسلكي و3 بطاريات وكوابل للتوصيل والشحن، وبسعر 299 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على DJI تكشف كاميرتها الطائرة الجديدة بسعر منافس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55922

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager