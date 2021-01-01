أعلنت وكالة ناسا أن مركبة شحن من نوع Dragon سيتم إطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية الشهر الجاري.
وقال بيان صادر عن الوكالة "في 28 أغسطس الجاري من المفترض إطلاق مركبة من نوع Dragon التي ستنقل بضائع ومؤن إلى المحطة الفضائية الدولية، هذه المهمة ستكون المهمة رقم 23 لرحلات مركبات شركة سبيس إكس التجارية نحو المحطة".
وأشار البيان إلى أن المركبة ستطلق في اليوم المذكور على متن صاروخ من تطوير "سبيس إكس"، ومن مركز جون كيندي الفضائي في فلوريدا، في تمام الساعة 3:37 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (10:37 بتوقيت موسكو).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مركبة Dragon تتجه نحو المحطة الفضائية قريبا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق