مركبة Dragon تتجه نحو المحطة الفضائية قريبا



مركبة Dragon مركبة Dragon

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة شحن من نوع Dragon سيتم إطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية الشهر الجاري.



وقال بيان صادر عن الوكالة "في 28 أغسطس الجاري من المفترض إطلاق مركبة من نوع Dragon التي ستنقل بضائع ومؤن إلى المحطة الفضائية الدولية، هذه المهمة ستكون المهمة رقم 23 لرحلات مركبات شركة سبيس إكس التجارية نحو المحطة".



وأشار البيان إلى أن المركبة ستطلق في اليوم المذكور على متن صاروخ من تطوير "سبيس إكس"، ومن مركز جون كيندي الفضائي في فلوريدا، في تمام الساعة 3:37 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (10:37 بتوقيت موسكو).

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وستحمل المركبة إلى المحطة معدات مختلفة لإجراء التجارب العلمية، ومعدات طبية تستخدم في الكشف وعلاج مشكلات النظر، إضافة إلى المؤن وبعض المواد التي تستعمل في الحماية من الإشعاعات الكونية.وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أرسلت في الثالث من يوليو الفائت مركبة شحن فضائية من نوع Dragon نحو المحطة، وأطلقتها حينها من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وعلى متن صاروخ من نوع Falcon 9.