أشارت أحدث التسريبات إلى قرب إطلاق هاتف Oppo K9 Pro، حيث تعتزم شركة أوبو الصينية، الإعلان عن هاتفها الأحدث ضمن حدثا افتراضيا عبر الإنترنت، وسينطلق هاتف Oppo K9 Pro، ضمن فئة الهواتف المتوسطة الموجهة للشباب والتي تأتي دائما بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.
مواصفات هاتف Oppo K9 Pro
وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيجلب هاتف Oppo K9 Pro، أفضل المواصفات لفئة الهواتف المتوسطة التي تتميز بها الشركة الصينية، وتمهيدا لإطلاقه قريبا كشفت وكالة TENAA تفاصيل هاتف Oppo K9 Pro المرتقب من أوبو.
مميزات هاتف Oppo K9 Pro
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo K9 Pro
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق