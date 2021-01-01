قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo K9 Pro

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صورة الخبر: هاتف Oppo K9 Pro
هاتف Oppo K9 Pro


أشارت أحدث التسريبات إلى قرب إطلاق هاتف Oppo K9 Pro، حيث تعتزم شركة أوبو الصينية، الإعلان عن هاتفها الأحدث ضمن حدثا افتراضيا عبر الإنترنت، وسينطلق هاتف Oppo K9 Pro، ضمن فئة الهواتف المتوسطة الموجهة للشباب والتي تأتي دائما بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.


مواصفات هاتف Oppo K9 Pro

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيجلب هاتف Oppo K9 Pro، أفضل المواصفات لفئة الهواتف المتوسطة التي تتميز بها الشركة الصينية، وتمهيدا لإطلاقه قريبا كشفت وكالة TENAA تفاصيل هاتف Oppo K9 Pro المرتقب من أوبو.

مميزات هاتف Oppo K9 Pro

ووفقا للموقع التقني، فإن هاتف Oppo K9 Pro، زودته أوبو بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة 1600 × 720، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها، ونوتش على هيئة قطرة ماء أعلى منتصفها.

وسيمتاز هاتف Oppo K9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

المصدر: موقع “gsmarena”

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