مقاوم للماء والغبار.. جوجل تعلن عن أحدث هواتفها Pixel 5A 5G



Pixel 5A 5G Pixel 5A 5G

أطلقت شركة جوجل Google، هاتفها الذكي الأحدث Pixel 5A 5G، وهو يعتبر نسخة مزودة بالقليل من الميزات المحدثة من جهاز Pixel 4a، الذي أعلنت عنه الشركة الأمريكية خلال العام الماضي، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Pixel 5a بتصميم جديد من الألومنيوم أحادي الهيكل باللون الأسود الجديد الذي يتميز بلونه الأخضر الخفيف، ويحصل الهيكل على تصنيف مقاوم للماء والغبار بمعاير IP67، وتدعى جوجل أن الهاتف يمكن غمره في الماء لعمق 0.9 متر، لمدة تصل إلى 30 دقيقة.



مواصفات هاتف جوجل Pixel 5A

ويحتوي هاتف Pixel 5A على شاشة من نوع OLED، وبقياس 6.34 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتزا في الثانية.

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وعلى غرار إصدار العام الماضي، يعمل هاتف Pixel 5a، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.وجاء هاتف Pixel 5a، بنفس إعدادات الكاميرا الخلفية للجهاز السابق، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل.ويحتوي هاتف Pixel 5a، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4680 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها باستخدام الشاحن السريع بقوة 18 وات مضمن في العلبة، ويمتاز الهاتف الذكي بقارئ بصمات الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز.ووفقا لجوجل سيعمل هاتف Pixel 5a، بنظام التشغيل أندرويد 11، وتعد الشركة الأمريكية إمداد الجهاز بتحديثات منتظمة من نظام التشغيل وتصحيحات الأمان على مدار ثلاث سنوات.سعر هاتف جوجل Pixel 5aو يتوفر هاتف Pixel 5a المزود بتقنية الجيل الخامس 5G، للحجز المسبق في الولايات المتحدة بدءا من اليوم عبر متجر جوجل الرسمي على الويب، مقابل سعر 449 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري)، على أن يكون متاحا للبيع بشكل رسمي في 26 أغسطس.