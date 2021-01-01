نيسان نوت أورا نيسمو 2022 تظهر الى النور بطابع الفورمولا E



نيسان نوت أورا نيسمو 2022 نيسان نوت أورا نيسمو 2022



أعلنت نيسان، الكشف عن السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، المستوحاة من سيارة سباق Formula E الخاصة بالشركة .



وأوضحت نيسان ان السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك الطراز القياسي ، والذى يأتي ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يعمل كمولد وزوج من المحركات الكهربائية لقيادة العجلات، ينتج 134 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 رطل قدم 300 نيوتن متر .





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وظهرت السيارة نيسان بالواجهة الأمامية بمقسم Nismo ، بعجلات من الألمنيوم قياس 17 بوصة ، وأغطية مرايا حمراء ، وتنانير جانبية حمراء ، وفتحة خلفية قوية تتضمن حزمة مميزة من المصد ومشتت الهواء.اما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، تشمل مقاعد دلو بأغطية مقاعد مصنوعة من مزيج من القماش والجلد الصناعي ، والتي تضم شعار نيسمو مطرز وخياطة متباينة باللونين الأحمر و الرمادي .وتأتى السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، بثلاثة إعدادات لوضع القيادة ، بما في ذلك وضع Nismo الذي يوفر استجابة أفضل وتسريعًا محسنًا بينما تم ضبط الوضع العادي والوضع الاقتصادي خصيصًا لهذا الطراز ويوفران قيادة أكثر راحة .ولم تعلن الشركة عن أسعار السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، حتى الان .