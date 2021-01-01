

أهم السيارات المشاركة في مزاد جمرك نويبع أهم السيارات المشاركة في مزاد جمرك نويبع



أصبحت مزادات السيارات داخل السوق المحلى المصري، تحظى بمتابعة عدد كبير من المواطنين ، لما تتميز به من مميزات عديدة ، أهمها انخفاض الأسعار ، بالإضافة الى ان هناك طرازات كبيرة تصلح للترخيص وليس يوجد بها عيوب .







وخلال الفترة الأخيرة اقامت عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، فاعليات لمزادات سيارات ، مثل مزادات هيئة الخدمات الحكومية ، التى أعلنت الكثير من المزادات خلال الفترة الأخيرة .

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ومؤخرا أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن مزاد جديد لسيارات و موتوسيكلات جمرك نويبع بمحافظه جنوب سيناء والذى ستقام فاعلياته في يوم ٨ سبتمبر القادم .وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان أهم سيارات مزاد جمرك نويبع ، تشمل السيارات كاديلاك ، و مرسيدس ، و جيب ، و عدد من الموتوسيكلات ، و سيارات حوادث مختلفة.بالإضافة الى ان السيارات المشاركة بالمزاد يتم ترخيصها خلال أسبوعين لثلاثة أشهر كما أن بعض السيارات يرخص والبعض الآخر لا يرخص.كما يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه ، وتتوفر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ٧ ش الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الإسلامي بالدقي.وتشمل شروط دخول المزاد وشراء كراسة الشروط تقديم البطاقة الشخصية لسيارة استعمال شخصي، أما التجار فيمكنهم المزايدة على عدد من السيارات بالبطاقة الضريبة.وعقب شراء السيارة خلال الجلسة يتم تسديد 30% من قيمة المبلغ، وتسديد باقي المبلغ خلال 15 يومًا، و فور ظهور أي مشكلة كبيرة في الشاسيه خلال فترة الـ15 يومًا يتم فسخ العقد واسترجاع المبلغ.