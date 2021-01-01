طريقة التخلص من دهون الأواني في ثواني



دهون الأواني دهون الأواني

هناك طريقة التخلص من دهون الأواني، وبالأخص الأواني الاستانلس، وهي من أكثر القطع المستخدمة فى المنزل بل نادرا ما نجدها غير موجود فهى من أكثر القطع العملية والمريحة في الطهي.







طريقة التخلص من دهون الأواني



لذا فإن كل ربة منزل تحتاج إلى طريقة التخلص من دهون الأواني سريعا، وذلك بإستخدام مكونات من المنزل غير مكلفة، وتتضمن لها نتائج فورية وسريعة، دون الحاجة إلى التخلص من هذه الأواني.



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وتتعرض الأوانى الإستانلس للاتساخ مثلها مثل باقى أنواع الأواني، واحيانا اخرى تكون شديدة الاتساخ ويصعب تنظيفها مما يضطرنا أحيانا إلقائها في القمامة والتخلص، إلا أن هناك طريقة التخلص من دهون الاواني، وهي طريقة سهلة جدا لتنظيف الأواني الاستانلس باستخدام الخردل .مكونات طريقة التخلص من دهون الأواني :خردل جافصودا الخبزحيلة بسيطة التخلص من دهون الأوانيطريقة التخلص من دهون الأواني :1- نقوم بمزج الخليط المكون من صودا الخبز و الخردل الجاف بنسبة 1 إلى 3 لغسل الأواني .2- يخلط كلا المسحوق ويوضع في زجاجة بها ثقوب في الغطاء. حتى سهل إستخدامه على الأواني، وقنم بإحضار سلكة وفرك الخليط للتخلص من دهون الاواني تماما.